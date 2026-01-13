Lavori al costone roccioso del porto di Castro Dopo sei anni transennata area del cantiere

Da ieri sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di via Scalo delle Barche a Castro. Dopo sei anni di transennature, l’intervento mira a ridurre i rischi geomorfologici e di frane nell’area portuale, garantendo maggiore sicurezza per residenti e operatori. L’intervento si inserisce in un piano di manutenzione volto a preservare l’accesso al porto e tutelare il territorio circostante.

CASTRO - Hanno preso il via da ieri, con i primi transennamenti dell'area cantiere, i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di via Scalo delle Barche, che sovrasta l'unico accesso nell'area portuale di Castro, con l'obiettivo di "mitigare" il rischio geomorfologico e dello sfaldamento.

