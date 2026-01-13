Lavorare a Roma vivere altrove | il nuovo paradosso urbano

Lavorare a Roma o vivere in altre città rappresenta un fenomeno sempre più diffuso, riflettendo cambiamenti nelle modalità di lavoro e nelle preferenze di residenza. La capitale rimane un punto nevralgico per servizi e attività economiche, sostenuta da un vasto numero di professionisti che contribuiscono alla sua funzionalità quotidiana. Questo nuovo paradosso urbano evidenzia le dinamiche di mobilità e di insediamento che caratterizzano il contesto contemporaneo.

Roma continua a funzionare ogni giorno grazie a migliaia di lavoratori che garantiscono servizi essenziali. Ospedali, scuole, ristoranti e trasporti pubblici restano operativi grazie a infermieri, insegnanti, camerieri e addetti ai mezzi, ma per molti di loro vivere vicino al luogo di lavoro è diventato sempre più difficile. L’aumento costante degli affitti e la progressiva riduzione delle case disponibili per contratti a lungo termine stanno spingendo queste categorie verso zone sempre più lontane dal centro e dai quartieri in cui lavorano. Un paradosso urbano evidente: la città continua a muoversi, ma chi la tiene in piedi ogni giorno è costretto a farlo partendo da sempre più lontano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

