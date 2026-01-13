L’avamporto insabbiato Ridotto il canale d’uscita Pescherecci in difficoltà

Sul porto di Viareggio, il fenomeno dell’avamporto insabbiato si ripresenta, riducendo il canale d’uscita e creando difficoltà alle imbarcazioni. In particolare, pescherecci e altre barche incontrano ostacoli nello svaso, con conseguenti ripercussioni sulle operazioni marittime. La situazione, osservata il 13 gennaio 2026, preoccupa gli operatori locali e richiede interventi per garantire la sicurezza e la funzionalità del porto.

Viareggio, 13 gennaio 2026 – Sul porto di Viareggio torna ad allungarsi lo spettro dell'insabbiamento. A lanciare l'allarme, con una Pec inviata alla Capitaneria, all'Autorità Portuale e per conoscenza anche al Comune, è stata la presidente della Cittadella della Pesca Alessandra Malfatti; dopo che, passata l'ultima libecciata, nella notte di lunedì la flotta peschereccia ha ripreso il mare. E proprio nella fase di uscita quattro imbarcazioni, fra le più grandi delle nostra marineria, hanno toccato il fondale con la chiglia. A circa 500 metri dall'imboccatura, navigando verso piazza Mazzini il canale "artificiale" che consente l'accesso al porto.

