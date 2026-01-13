Lautaro non va con le grandi diventa piccolo | l’Inter ne risente I numeri parlano chiaro

Lautaro Martínez, finora uno dei punti di forza dell’Inter, sta attraversando un momento difficile contro le grandi avversarie. Le sue prestazioni nelle sfide con Napoli e altre big evidenziano una flessione che influisce sui risultati della squadra. Analizzando i numeri, emerge chiaramente come questa fase possa rappresentare una sfida per l’Inter nel mantenere continuità e competitività.

