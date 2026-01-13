Lautaro non va con le grandi diventa piccolo | l’Inter ne risente I numeri parlano chiaro
Lautaro Martínez, finora uno dei punti di forza dell’Inter, sta attraversando un momento difficile contro le grandi avversarie. Le sue prestazioni nelle sfide con Napoli e altre big evidenziano una flessione che influisce sui risultati della squadra. Analizzando i numeri, emerge chiaramente come questa fase possa rappresentare una sfida per l’Inter nel mantenere continuità e competitività.
Inter News 24 Lautaro a secco in Inter Napoli, con le grandi il rendimento del ‘Toro’ sta diventando un problema per i nerazzurri. Tuttosport oggi analizza il post Inter-Napoli partendo da una considerazione: ancora una volta, Lautaro Martinez si è inceppato. Dopo essere rimasto a secco all’andata al Maradona, il capitano nerazzurro, pur essendo l’attuale capocannoniere del campionato, non ha trovato la via del gol nemmeno nel 2-2 di San Siro contro il Napoli. Se la corsa scudetto dovesse ridursi a un duello tra Inter e partenopei, l’impatto del “Toro” negli scontri diretti sarebbe nullo: zero gol in due partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
È vero che Lautaro diventa un fantasma contro le grandi Siamo andati ad analizzare tutti i numeri dell'argentino contro le big. Prendendo in esame soltanto Napoli, Milan e Juventus e considerando tutte le competizioni, Lautaro è sì a secco da alcune part - facebook.com facebook
10 goal in campionato, ma nessuno contro le big: #Lautaro e l’ #Inter faticano con le grandi x.com
