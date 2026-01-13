Laureata a Udine è tra i migliori studenti dell' Austria

Juliana Perschy, laureata magistrale con il doppio titolo presso le università di Udine e Klagenfurt, ha ricevuto il “Riconoscimento 2025” dal ministero austriaco per le donne, la scienza e la ricerca. Premiato per i risultati accademici eccezionali, si distingue come una tra i migliori studenti in Austria, confermando il suo impegno e le sue competenze a livello internazionale.

Il ministero austriaco per le donne, la scienza e la ricerca ha conferito il premio “Riconoscimento 2025” per i “risultati accademici eccezionali” a Juliana Perschy, laureata magistrale con il doppio titolo e il massimo dei voti e la lode nelle Università di Udine e di Klagenfurt. Perschy si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Laureata a Udine, è tra i migliori studenti dell'Austria Leggi anche: Monteleone di Spoleto: Aurora Angelini laureata in Lingue, promozione dell’inclusione e dell’accessibilità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Laureata a Udine, è tra i migliori studenti dell'Austria - Si tratta di Juliana Perschy, premiata dalla repubblica austriaca insieme ad altri 55 laureati, sui 16mila totali nel Paese. udinetoday.it

++ CONTROLLI A UDINE, TOLMEZZO E CIVIDALE: DROGA, PATENTI RITIRATE E LOCALI SANZIONATI ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/controlli-polizia-udine-cividale-tolmezz facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.