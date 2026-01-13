Laureata a Udine è tra i migliori studenti dell' Austria

Da udinetoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juliana Perschy, laureata magistrale con il doppio titolo presso le università di Udine e Klagenfurt, ha ricevuto il “Riconoscimento 2025” dal ministero austriaco per le donne, la scienza e la ricerca. Premiato per i risultati accademici eccezionali, si distingue come una tra i migliori studenti in Austria, confermando il suo impegno e le sue competenze a livello internazionale.

Il ministero austriaco per le donne, la scienza e la ricerca ha conferito il premio “Riconoscimento 2025” per i “risultati accademici eccezionali” a Juliana Perschy, laureata magistrale con il doppio titolo e il massimo dei voti e la lode nelle Università di Udine e di Klagenfurt. Perschy si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Laureata a Udine, è tra i migliori studenti dell'Austria

Leggi anche: Monteleone di Spoleto: Aurora Angelini laureata in Lingue, promozione dell’inclusione e dell’accessibilità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

laureata udine 232 miglioriLaureata a Udine, &#232; tra i migliori studenti dell'Austria - Si tratta di Juliana Perschy, premiata dalla repubblica austriaca insieme ad altri 55 laureati, sui 16mila totali nel Paese. udinetoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.