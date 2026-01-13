Laura Pausini conduttrice di Sanremo | Il mio destino e la mia tentazione Ma c' è un ruolo che non ricoprirò mai
Laura Pausini, nota cantante italiana, debutterà come conduttrice a Sanremo affiancando Carlo Conti per tutte le cinque serate del festival. In questa nuova esperienza, la cantante affronta un ruolo inedito che rappresenta una sfida e un’opportunità, confermando il suo legame profondo con l’evento e il pubblico italiano. La sua partecipazione segna un passo importante nella sua carriera, arricchendo il panorama musicale e televisivo del paese.
“Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione”. E pure un debutto assoluto in un ruolo per lei inedito: Laura Pausini condurrà Sanremo accanto a Carlo Conti per tutte e cinque le serate del Festival. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
