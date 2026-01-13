L’Atletico Penarol sfida Cascina Poggio

Domani sera alle 20.30 si disputa l’ultimo incontro dei quarti di finale della 28ª Coppa Provinciale di Terza Categoria, 5° memoriale Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Nicola. L’Atletico Penarol affronterà Cascina Poggio in una sfida importante per l’accesso alle semifinali. L’incontro si svolge in un contesto di tradizione calcistica locale, con entusiasmo e rispetto per le competizioni sportive.

Si giocherà domani sera alle 20.30 l’ultima gara dei quarti di finale tra Atletico Penarol e Cascina Poggio della 28° Coppa Provinciale di Terza Categoria, 5° memoriale Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Nicola. Il match in programma il 10 dicembre fu rinviato a causa della nebbia e domani sera si disputerà all’Elso e Rolando Bellandi di Ghivizzano. Chi vincerà raggiungerà in semifinale il San Lorenzo l’11 febbraio. San Lorenzo che nei quarti di finale ha battuto prima il San Vito 3-0 con Matteucci, Pellegrini e Michetti e poi lo Spianate con una doppietta di Kistha. L’altra semifinale sarà tutta versiliese tra Stiava e Sporting Fortedeimarmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

