L'assicurazione per il governo rappresenta un elemento fondamentale per garantire stabilità e protezione alle istituzioni pubbliche. In un contesto politico complesso, questa copertura assicura la continuità delle funzioni statali e tutela i rappresentanti istituzionali, contribuendo alla sicurezza del sistema democratico. Una gestione efficace di questa assicurazione è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e preservare l'ordine pubblico.

Bentornati ragazzi nell'Italia che non si fa mancare niente. Quella della sinistra che, nel giorno della liberazione dal carcere di Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo averci fatto una testa tanta perché «il governo che fa?» e «la Meloni perché non dice nulla?», si fa trovare in piazza non ad applaudire, ma a difendere il loro aguzzino, il dittatore Nicolàs Maduro sotto processo a New York, perché - se Dio vuole - esistono ancora l'America e un Occidente che non si cala le braghe appena vede un islamista, un clandestino o un nullafacente di qualche centro sociale. Perfino i pochi big progressisti come Giuseppe Conte che, con un briciolo di pudore, si sono ricordati di ringraziare chi in questo Paese - piaccia o no - si muove come fa un governo eletto e riporta a casa questa gente, non pronuncia il nome di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

