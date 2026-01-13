Lascia subito la Juve | Paratici porta un suo pupillo alla Fiorentina

Dopo la vittoria contro la Cremonese, emergono importanti novità per la Juventus. Paratici, ex dirigente bianconero, si prepara a lasciare la società e a portare con sé un suo collaboratore alla Fiorentina. Questi cambiamenti segnano un momento di svolta nelle dinamiche tra i due club, aprendo nuovi scenari per il mercato e la gestione tecnica delle squadre. Ecco le ultime notizie sulla situazione.

Novità importantissime in casa Juve il giorno dopo il convincente successo contro la Cremonese: ecco le ultime. La Juve non si ferma più. I bianconeri strapazzano la Cremonese (5-0) nel posticipo della ventesima giornata di Serie A e raggiungono al quarto posto Roma e Napoli (una gara in meno): Yildiz e compagni giocano una gara super, dominando dal primo all’ultimo minuto e creando quasi 20 occasioni da rete. Rugani (LaPresse) – Calciomercato.it Sabato prossimo, alle 20:45, l’undici di Spalletti è atteso dalla delicata trasferta sul campo del Cagliari, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris tiene d’occhio anche il calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fiorentina, il Tottenham non libera subito Paratici. Sarà ufficialmente responsabile dell'area tecnica solo da febbraio; Quando verrà annunciato Paratici alla Fiorentina: perché il Tottenham non lo libera subito.

