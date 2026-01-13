Larry “Major Nelson” Hryb, noto volto della comunicazione Xbox, ha comunicato di essere stato licenziato da Unity. Ex dirigente dell’azienda, la sua uscita segna un cambiamento significativo nel suo percorso professionale. Restano da chiarire i motivi di questa decisione, mentre la community e gli addetti ai lavori attendono sviluppi futuri.

Larry Hryb, noto a milioni di appassionati come “ Major Nelson ” e storico volto della comunicazione Xbox, ha annunciato di essere stato licenziato da Unity. La notizia è stata condivisa direttamente dall’interessato sui social, dove ha spiegato di essere stato coinvolto in un nuovo giro di licenziamenti che sta colpendo duramente l’industria videoludica. Hryb era entrato in Unity nel giugno 2024, dopo aver lasciato Microsoft nel luglio 2023 al termine di una carriera durata circa vent’anni. In quel periodo aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro, prima di tornare attivo all’interno di una delle aziende più importanti nel campo dei motori grafici e degli strumenti di sviluppo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Larry “Major Nelson” Hryb, ex dirigente di Xbox, è stato licenziato da Unity

Leggi anche: Usb: “Licenziato nostro dirigente, vergogna nel caso Jabil”

Leggi anche: Dirigente tira uno schiaffo a una giovane collega durante una riunione: licenziato dall’Ast Arvedi di Terni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È morto Albert Penello, storico volto Xbox: “Un pilastro del gaming in Microsoft e Amazon”; È morto Albert Penello. Il tributo della community e dei vertici di Xbox al veterano del brand.

L'ex-Microsoft Larry "Major Nelson" Hryb è stato licenziato da Unity - ha annunciato di essere una delle persone che sono state licenziate da Unity recentemente. multiplayer.it