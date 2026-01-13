L'arbitro di Napoli-Verona sul rigore di Buongiorno | Non c'è niente mai La reazione in sala VAR

Durante la partita Napoli-Verona, l’arbitro ha dichiarato “Non c’è niente mai” in relazione al rigore di Buongiorno, come emerge dall’audio pubblicato in sala VAR. La conversazione tra arbitro e assistenti è stata resa nota, offrendo un chiarimento sulla decisione presa in quell’episodio. Questo ascolto contribuisce a comprendere meglio i momenti di valutazione arbitrale e il confronto tra le parti coinvolte durante l’azione.

A Open VAR è stato reso noto l'audio, insieme a tutta la conversazione, tra arbitro e sala VAR in occasione del rigore di Buongiorno in Napoli-Verona: "Non c'è niente mai". Poi cambia idea e assegna il penalty: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

