L' Arabia Saudita non darà il suo spazio aereo per un eventuale attacco
Le autorità saudite hanno comunicato a Teheran che non autorizzeranno l'uso del loro spazio aereo per operazioni militari contro l'Iran. Questa decisione riflette la volontà di mantenere una posizione di neutralità e di evitare coinvolgimenti diretti in eventuali conflitti nella regione. La questione evidenzia le delicate dinamiche geopolitiche tra Arabia Saudita, Iran e Stati Uniti.
Funzionari sauditi hanno assicurato a Teheran che non consentiranno agli Stati Uniti di utilizzare lo spazio aereo del Paese per effettuare attacchi contro l'Iran. Lo ha riferito il Wall Street Journal, che cita responsabili di Riad. Secondo il quotidiano, le autorità saudite hanno inoltre. 🔗 Leggi su Today.it
