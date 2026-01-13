L' antica rappresentazione de Lu Sant’Antonje al Foro di Francavilla al Mare
L'antica rappresentazione de Lu Sant’Antonje torna al Foro di Francavilla al Mare. L’evento è organizzato dall’associazione Amici del Foro, con il gruppo “Vecchie Tradizioni – Lu Sant’Antonjie” di Tollo, che nei prossimi fine settimana sarà in tour nel Chietino. Un’occasione per riscoprire le tradizioni locali in un’atmosfera autentica e suggestiva, mantenendo viva una memoria storica importante per la comunità.
L'antica rappresentazione de Lu Sant’Antonje torna al Foro di Francavilla al Mare.A curarla è come sempre l'ssociazione Amici del Foro con il gruppo “Vecchie Tradizioni – Lu Sant’Antonjie” di Tollo (che nei prossimi due fine settimana sarà in tour nel Chietino) promettendo una serata che profuma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Un presepio di cuore a Francavilla al Mare: il Foro si veste di luci e di magia natalizia
Leggi anche: Francavilla al Mare, incidente in via Paolucci: abbattuto un palo dell’illuminazione, strada al buio [FOTO]
La storia del teatro nell'antica Roma in mostra all' Ara Pacis fino a novembre - Il primo teatro fu quello di Dioniso, primo stabile di Grecia (IV secolo avanti Cristo) dall’architettura definita, anche se la drammaturgia classica era già fiorente ad Atene da oltre un secolo. roma.corriere.it
Il mito dei Gladiatori rivive a Barumini. Al via sino al 31 dicembre la mostra: “Gladiatori e Antica Roma in Sardegna: Mito, storia e rappresentazione artistica” - Un percorso espositivo che accompagnerà il visitatore alla scoperta degli uomini che si celavano dietro gli elmi e le armature diventate leggenda. unionesarda.it
La più antica rappresentazione dei Magi che io conosca, si trova nelle catacombe di Priscilla a Roma. I personaggi portano doni ad una donna in "trono" Si identificano come personaggi orientali per le brache e i cappelli "frigi". x.com
L’Adorazione dei Magi nel di eie Lg andata in scena ieri, sul sagrato della Chiesa Arcipretale di San Matteo Apostolo di è una forma di sacra rappresentazione molto antica, che attraverso persone, costumi e scen - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.