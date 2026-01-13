L' antica rappresentazione de Lu Sant’Antonje al Foro di Francavilla al Mare

L'antica rappresentazione de Lu Sant’Antonje torna al Foro di Francavilla al Mare. L’evento è organizzato dall’associazione Amici del Foro, con il gruppo “Vecchie Tradizioni – Lu Sant’Antonjie” di Tollo, che nei prossimi fine settimana sarà in tour nel Chietino. Un’occasione per riscoprire le tradizioni locali in un’atmosfera autentica e suggestiva, mantenendo viva una memoria storica importante per la comunità.

