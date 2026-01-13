L'annuncio a sorpresa di Deulofeu | Cercherò di tornare in campo nel 2026 prima di giugno
Gerard Deulofeu ha annunciato di voler tornare in campo nel 2026, prima di giugno, dopo un’assenza di tre anni. L’attaccante dell’Udinese ha dichiarato di voler tentare il ritorno, valutando il suo progresso fisico e la condizione della gamba. Questa scelta rappresenta un’ipotesi concreta per il suo futuro sportivo e per la squadra friulana, che attende con interesse eventuali sviluppi.
Dopo tre anni Deulofeu potrebbe tornare in campo con l'Udinese: "Farò questo tentativo, vediamo come andrà con la gamba più pronta. In passato ho avuto fretta di provare il rientro, ma la gamba non era ancora pronta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
