L’anno sabbatico in scena a Bussolengo

Il 16 gennaio 2026, presso il teatro di Bussolengo, va in scena “L’anno sabbatico”, una commedia scritta e diretta da Valeria Cavalli. Questo appuntamento fa parte della stagione teatrale Bussolengo a Teatro, promossa dall’amministrazione comunale, e rappresenta un’occasione per assistere a un’opera che combina sensibilità e leggerezza. L’evento si inserisce nel calendario culturale locale, offrendo un momento di approfondimento e intrattenimento per il pubblico della zona.

Il quinto appuntamento della stagione teatrale Bussolengo a Teatro, promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Bussolengo, porta in scena venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21 la brillante commedia "L'anno sabbatico", scritta e diretta da Valeria Cavalli, proposta in collaborazione con.

Bussolengo a Teatro: in scena "L'anno sabbatico", ironia e verità sui rapporti familiari Venerdì 16 gennaio 2026 al Teatro di Santa Maria Maggiore di Bussolengo va in scena "L'anno sabbatico", commedia di Valeria Cavalli tra ironia e riflessione....

