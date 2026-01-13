L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 13 gennaio 2026

Il 13 gennaio 2026, i mercati europei si preparano all'apertura con attenzione. La Borsa italiana e lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi rappresentano indicatori chiave dell’andamento economico odierno. In questa giornata, gli investitori monitorano con interesse le variazioni di questi strumenti finanziari, che riflettono le dinamiche di mercato e le aspettative sull’economia italiana e europea.

Nuova giornata per i mercati europei. L'attesa per le aperture della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi cresce. Ieri, lunedì 12 gennaio, la settimana di Milano si è aperta con un +0,03%.

#CommentoFlash Le borse europee mostrano un andamento misto a metà seduta dopo una partenza in calo. Gli operatori monitorano con attenzione lo scontro tra Donald Trump e la Fed, per la possibile incriminazione penale di Jerome Powell intesasanp x.com

