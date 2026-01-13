L’Ancona resta in corsa per la vetta Firmato l’ingresso di Tinto nel club

L’Ancona prosegue la sua stagione con l’obiettivo di mantenere la posizione di vertice, attualmente a tre punti dall’Ostiamare e a due dal Teramo. Con un prossimo incontro in casa e alcune assenze significative, il team si prepara ad affrontare una sfida importante, cercando di consolidare la propria posizione in classifica e proseguire la propria corsa verso i vertici del campionato.

In piena corsa per il primo posto, sempre a tre lunghezze dall'Ostiamare e a due dal Teramo, e con un'altra partita interna in vista, altro appuntamento che i dorici dovranno affrontare con numerose assenze forzate. Questo in sintesi è il ritratto del momento dell' Ancona che esce caricata da una settimana estremamente impegnativa culminata con il successo di misura sul Termoli. Una prestazione inferiore alle attese, soprattutto a causa delle tante, troppe occasioni da gol gettate al vento. Ma ciò che conta è che l'Ancona ha dato seguito al successo di Ostia andando a vincere anche nella prima partita del 2026 al Del Conero.

