L’Analisi di Sansovini Sangiustese voglio di più
L’allenatore della Sangiustese, Marco Sansovini, ha commentato il pareggio ottenuto a Fabriano, sottolineando la volontà di migliorare le prestazioni della squadra. La sua analisi riflette la volontà di ottenere risultati più soddisfacenti e di lavorare con attenzione per migliorare le performance future. Un’attenzione rivolta alla crescita e alla costanza, elementi fondamentali per il percorso della squadra in questa stagione.
"Non mi soddisfa il pareggio colto a Fabriano dove avremmo dovuto fare di più". È quanto dice Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese. "Abbiamo creato più occasioni - ricorda - ma soprattutto dobbiamo essere più bravi negli ultimi 20-25 metri". Il tecnico scende nei particolari. "Siamo mancati nelle scelte degli ultimi metri, quelle determinanti ai fini della conclusione". L’attaccante Grassi è partito dalla panchina. "In settimana ha accusato la febbre e poi nei giorni scorsi ho visto bene Ausili che ha disputato un’ottima prova". È una classifica particolare: la Sangiustese galleggia in una posizione tra playoff e playout, anche se i primi sono più vicini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
