L’AI fa miracoli Ecco l’accordo tra Google e Apple che non piace a Musk

Negli ultimi tempi, il mondo tech ha assistito a un’importante collaborazione tra Google e Apple, due leader del settore che fino a poco tempo fa erano più rivali che alleati. Questa alleanza, motivata dalla competitività del mercato, mostra come le grandi aziende possano adattarsi e innovare, anche attraverso accordi inaspettati. Mentre questa collaborazione apre nuovi scenari, non tutti sono favorevoli, come dimostra il disappunto di Elon Musk.

Due colossi e nemmeno tanto amici. Fino a ieri. Ma si sa, il mercato e le sue leggi fanno miracoli. Se poi c'è di mezzo la competività allora è tutto più facile. Apple e Google, storicamente rivali, hanno sorpreso il mondo annunciando una partnership pluriennale che vedrà le funzionalità di Intelligenza Artificiale di prossima generazione di Apple, incluso il chatbot Siri, alimentato dalla tecnologia Gemini di Google. La collaborazione rappresenta un cambiamento piuttosto significativo per l'azienda di Cupertino che è solita sviluppare internamente le proprie tecnologie. L'accordo è arrivato dopo un'attenta valutazione da parte di Apple che ha considerato come la tecnologia IA di Google possa fornire la base più efficace per gli Apple Foundation Models.

