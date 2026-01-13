Lago di Como La Cassinella cambia proprietario | venduta per oltre 90 milioni a un imprenditore russo

Da quicomo.it 13 gen 2026

Il Lago di Como si conferma come meta di prestigio, con la recente vendita di Villa La Cassinella. La proprietà, stimata oltre 90 milioni di euro, è passata a un imprenditore russo, segnando un importante passo nel settore del turismo di lusso sulla sponda comasca. La transazione, anticipata dalla stampa locale, evidenzia l’interesse internazionale per questa rinomata località.

Come anticipato dal quotidiano La Provincia, il 2026 si apre con una rilevante operazione nel turismo di lusso sul Lago di Como: Villa La Cassinella, esclusiva dimora sul Lago di Como, ha cambiato nuovamente proprietario. La villa, venduta nel 2004 dalla famiglia Mantegazza per oltre 17 milioni. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Lenno, villa La Cassinella venduta a 90 milioni.

lago como cassinella cambiaLenno, villa La Cassinella venduta a 90 milioni - Tremezzina Cifra record per la storica dimora di Lenno acquistata da un imprenditore russo nel ramo degli hotel di lusso ... laprovinciadicomo.it

