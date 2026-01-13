L' aggiornamento dei Vigili del Fuoco | 35 verifiche nessuna criticità

Dopo le recenti scosse di terremoto a Faenza, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 35 verifiche nella provincia di Forlì-Cesena e 10 in quella di Ravenna. Le ispezioni, condotte in modo approfondito, non hanno riscontrato criticità o danni significativi. L'intervento ha mirato a garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture, rassicurando la popolazione sulla situazione attuale.

Sono 35 le verifiche svolte dai vigili del fuoco nella provincia di Forlì-Cesena, e 10 nella provincia di Ravenna, a seguito delle due scosse di terremoto che stamattina hanno interessato la zona di Faenza. Al momento non sono segnalate criticità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Nessuna criticità segnalata ai Vigili del fuoco Leggi anche: Sezze, sopralluogo di Vigili del Fuoco e ASL all’Istituto De Magistris: nessuna criticità riscontrata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un camper va a fuoco chiusa l’ex statale 35 ma i passeggeri si salvano; OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE AL VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA ART.35 D.Lgs.81/2008; ?Da Napoli l’appello del vigile del fuoco: «Non girate video, pensate a salvarvi»; La Befana sfida il gelo. Si cala dal Castello. In volo perde la scopa. Ci pensano i pompieri. IN AGGIORNAMENTO: Intervento dei Vigili del fuoco e del 118 a Cautano #Benevento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.