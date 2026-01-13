L' aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò è arrivato a Ciampino

L'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò è arrivato a Ciampino alle 8.45, proveniente da Caracas. Dopo il volo, i due sono stati accertati all'aeroporto romano, segnando il loro rientro in Italia.

Atterrato a Ciampino intorno alle 8.45 l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò. A bordo dell'aereo, scrive Ansa, anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, a testimonianza del ruolo che l'intelligence ha avuto nello sblocco delle trattative. Ad. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino: Meloni e Tajani in aeroporto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò - Domani mattina l'arrivo del volo di Trentini e Burlò; Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò, ancora in carcere centinaia di prigionieri politici; Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano tornerà in Italia con Mario Burlò; Venezuela, Trentini e Burlò liberi. Trump: Pronto a incontrare Rodriguez. Roma, atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò. Meloni e Tajani ad accoglierli - È atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. iltempo.it

Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino - 45 l'aereo di Stato partito ieri da Caracas che riportava a casa Alberto Trentini e Mario Burlò è atterrato all’aeroporto di Ciampino. msn.com

Trentini e Burlò, l'incubo è finito. Atterrato a Ciampino l'aereo con a bordo i due ex prigionieri. Ad accoglierli Meloni e Tajani - É atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. affaritaliani.it

Trentini-Burlò, Meloni e Tajani arrivano a Ciampino per accogliere i due italiani

A bordo dell’aereo dell’intelligence italiana atterrato poco fa a Caracas per riportare in patria Alberto Trentini e Mario Burlò c’era anche il prefetto Gianni Caravelli, direttore dell’AISE. x.com

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa”, dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Desidero esprim - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.