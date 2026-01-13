L’addio a Renzo Benesperi segna la fine di un’epoca nel vivaismo pistoiese. Figura di rilievo, ha contribuito a far conoscere il Distretto vivaistico a tre Presidenti della Repubblica, tra cui Pertini, Scalfaro e Ciampi. La sua influenza ha segnato una svolta importante per il settore, lasciando un’eredità duratura e un ricordo vivo nella comunità locale.

Pistoia, 13 gennaio 2026 – E’ stato colui che ha fatto arrivare in città ben tre Presidenti della Repubblica, ovvero Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, per fargli conoscere da vicino la bellezza del Distretto vivaistico. E passerà alla storia per essere stato, da inizio anni Novanta in poi, colui che col suo modo di fare “a volte persino ruvido ma schietto e sempre pronto” come ricorda Vannino Vannucci, ha cambiato il modo di far conoscere il vivaismo nel mondo. Nella notte fra sabato e domenica, all’età di 79 anni, si è spento dopo una lunga malattia il Grande ufficiale della Repubblica, Renzo Benesperi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'addio a Renzo Benesperi. Una figura che non sarà dimenticata. Con lui il vivaismo ha svoltato

