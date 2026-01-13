La webcam riprende la reazione delle anatre alla prima forte scossa di terremoto

La webcam di Francesco Zannoni, situata a Castiglione, frazione di Forlì, registra in tempo reale la reazione delle anatre alla prima forte scossa di terremoto. La ripresa cattura con precisione gli eventi di questa mattina, in un contesto di normalità interrotta dall’evento sismico. La registrazione rappresenta un documento naturale e immediato di quanto accaduto nella zona, offrendo uno sguardo diretto e autentico sulla scena.

E' una mattinata tranquilla quella che sta immortalando la webcam di Francesco Zannoni, installata a Castiglione, frazione del comune di Forlì, a metà tra Faenza e la città mercuriale. Improvvisamente è il terremoto a scuotere la quiete: magnitudo 4.3 Richter ufficializzerà l'Istituto nazionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Trema la terra, magnitudo 4.3: come reagiscono le anatre alla forte scossa

Leggi anche: Forte scossa di terremoto: sentita in tutta la Campania

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Riprende l'azione a Tulsa e la seconda sgambata permette a qualcuno di spingere di più e provare qualche manovra #ChiliBowl2026 x.com

Questa sera torna in onda 𝗖𝗶𝗧𝘆𝗭𝗼𝗻𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗲️ Il Catania si riprende la vetta della classifica grazie alla vittoria sulla Cavese e al pareggio tra Benevento e Casertana. Vi aspettiamo dagli studi di Catania di Sicilia 242 per commentare e analizzare - dalle o - facebook.com facebook