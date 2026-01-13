A fine 2025, la Cina ha presentato all’International Telecommunication Union richieste per oltre 200.000 satelliti, destinati a diverse costellazioni. Questa strategia, che coinvolge l’Africa e il Golfo, segnala un importante passo avanti nella presenza spaziale di Pechino. L’iniziativa sottolinea l’interesse cinese nel dominio delle comunicazioni satellitari, aprendo nuovi scenari per lo sviluppo tecnologico e le relazioni internazionali nella regione.

Sul finire del 2025 la Cina ha presentato presso l’International telecommunication union (Itu) — l’agenzia delle Nazioni Unite che coordina la ripartizione delle frequenze radio e degli slot orbitali per le comunicazioni — una serie di richieste per l’assegnazione di frequenze e posizioni orbitali per oltre 200mila satelliti, distribuiti su almeno 14 costellazioni diverse. Due dei principali progetti, denominati CTC?1 e CTC?2, chiedono l’autorizzazione per 96.714 satelliti ciascuno, per un totale di circa 193.428 unità solo da queste due iniziative, la domanda numericamente più consistente mai recapitata presso l’Itu. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Via della Seta va in orbita. Pechino punta sullo spazio in Africa e nel Golfo

