La via del Mandala - Corso per principianti
La via del Mandala è un corso dedicato ai principianti che desiderano esplorare il potere della meditazione e della consapevolezza attraverso la creazione di Mandala. Guidati da Shanti Tozzi, i partecipanti intraprendono un percorso di crescita personale, utilizzando questa antica pratica come strumento di introspezione e trasformazione. Un’opportunità per conoscere e approfondire un metodo semplice e accessibile per favorire il benessere interiore.
Ritorna "La Via del Mandala": non un semplice corso, ma un viaggio interiore guidato da Shanti Tozzi, dove il Mandala diventa strumento di meditazione, consapevolezza e trasformazione. Un incontro che dura una giornata intera per entrare nel mondo del Mandala, trasformare il foglio bianco in uno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Corso di Mandala-Talismano. Il giorno dopo. Difficile dire di più... Se volete provare questa esperienza vi aspetto alla prossima occasione.
