La via del Mandala - Corso per principianti

La via del Mandala è un corso dedicato ai principianti che desiderano esplorare il potere della meditazione e della consapevolezza attraverso la creazione di Mandala. Guidati da Shanti Tozzi, i partecipanti intraprendono un percorso di crescita personale, utilizzando questa antica pratica come strumento di introspezione e trasformazione. Un’opportunità per conoscere e approfondire un metodo semplice e accessibile per favorire il benessere interiore.

Ritorna "La Via del Mandala": non un semplice corso, ma un viaggio interiore guidato da Shanti Tozzi, dove il Mandala diventa strumento di meditazione, consapevolezza e trasformazione. Un incontro che dura una giornata intera per entrare nel mondo del Mandala, trasformare il foglio bianco in uno. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Parte a Palomar il nuovo corso di “Avvicinamento alla tecnologia per principianti” Leggi anche: "La via del Mandala": presentazione gratuita Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La via del Mandala - Corso per principianti - Ritorna "La Via del Mandala": non un semplice corso, ma un viaggio interiore guidato da Shanti Tozzi, dove il Mandala diventa strumento di meditazione, consapevolezza e trasformazione. veronasera.it

La pratica buddista solitaria è egoistica? (Il sentiero del Buddha solitario)

Corso di Mandala-Talismano. Il giorno dopo. Difficile dire di più... Se volete provare questa esperienza vi aspetto alla prossima occasione. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.