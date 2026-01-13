La verità su me e Maria De Filippi Isobel rompe il silenzio dopo l’arrivo a Caduta libera

Isobel Kinnear, ballerina australiana nota per la sua partecipazione ad Amici, ha recentemente iniziato a lavorare come co-conduttrice a Caduta Libera, affiancando Max Giusti. Dopo settimane in studio, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua esperienza televisiva e sulla sua relazione con Maria De Filippi, offrendo un’ulteriore prospettiva sulla sua crescita professionale e personale nel mondo dello spettacolo.

Isobel Kinnear affianca Max Giusti nello studio di Caduta Libera ormai da diverse settimane. La ballerina australiana, già seguitissima dopo l'esperienza ad Amici, aveva conquistato negli anni una solida fanbase, ma questo nuovo ruolo televisivo le sta permettendo di farsi conoscere ancora meglio dal grande pubblico. Per la prima volta veste i panni di valletta in un game show e, fin da subito, la sua presenza non è passata inosservata. Non sono mancate, infatti, le reazioni sui social e tra i telespettatori: i giudizi appaiono divisi. C'è chi ritiene che quello a Caduta Libera sia un ruolo troppo secondario e poco adatto a lei, soprattutto considerando il suo percorso artistico, e chi invece apprezza la sua freschezza e la vede perfettamente a suo agio accanto a Giusti.

