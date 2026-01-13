La Valle pensa già alla Summer League

La Valtellina Summer League torna anche nel 2026, confermandosi come un appuntamento consolidato nel calendario sportivo e turistico della provincia di Sondrio. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per gli appassionati di sport e per i visitatori di vivere un’esperienza coinvolgente in un contesto naturale e accogliente, attraverso momenti di sport e socializzazione.

Dici estate e dici Valtellina Summer League, una piacevole abitudine nel panorama turistico sportivo della provincia di Sondrio che ritorna anche nel 2026. Dopo aver ottenuto l'approvazione e il sostegno preliminare di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Apf Valtellina, oltre che delle amministrazioni comunali che da anni sostengono il progetto turistico sportivo griffato Rixalto Group, gli organizzatori sono al lavoro per proporre un programma di livello. Nei giorni scorsi Jennifer Boldini, palleggiatrice della Uyba Busto Arsizio e nel giro della nazionale out a causa di un infortunio ad un ginocchio, è salita in Valtellina per una due giorni di relax e benessere postando sui suoi canali social contenuti promozionali per la provincia di Sondrio.

