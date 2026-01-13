I resti umani rinvenuti a San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio potrebbero risalire a epoca romana o longobarda, sulla base della tipologia della tomba e dell'area archeologica censita nella Carta di Filli Rossi e nell’Enciclopedia Bresciana di Monsignor Fappani. La scoperta suggerisce la presenza di insediamenti storici nell’area, risalenti a periodi tra il primo secolo e il medioevo, contribuendo alla conoscenza del patrimonio archeologico locale.

I resti umani trovati a San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio, sul confine con Adro e non distante da quello con Capriolo, potrebbero essere di epoca romana o alto-medievale, forse longobardi, sia per la tipologia della tomba trovata, in uso in quei tempi e non dopo il medioevo, sia perché l’area in cui sono stati trovati è una zona censita nella Carta archeologica bresciana a cura di Filli Rossi e di cui si parla nell’Enciclopedia bresciana di monsignor Antonio Fappani. Non solo: le testimonianze e i ritrovamenti avvenuti nel tempo lo suggeriscono. Non sarebbero quindi una testimonianza delle molteplici pestilenze che colpirono il nord Italia, bensì il racconto di una storia ben più antica e misteriosa, che vede il territorio della Franciacorta e del basso Sebino come una delle aree colonizzate prima dai romani e poi teatro di passaggio e insediamento dei longobardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tomba a San Pancrazio di epoca romana o longobarda

“Venite, ci sono delle ossa umane”: misterioso ritrovamento nel Bresciano.

