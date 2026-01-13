La terra trema due violente scosse di terremoto con epicentro nel Ravennate | attimi di paura in città

Due scosse di terremoto si sono registrate questa mattina nel Ravennate, con epicentro in Romagna. La prima si è verificata alle 9,28, seguita da una seconda intorno alle 9,30. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione, causando momenti di preoccupazione. Attualmente sono in corso verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla situazione generale.

