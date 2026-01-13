La terra trema due violente scosse di terremoto con epicentro nel Ravennate | attimi di paura in città

Da ravennatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scosse di terremoto si sono registrate questa mattina nel Ravennate, con epicentro in Romagna. La prima si è verificata alle 9,28, seguita da una seconda intorno alle 9,30. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione, causando momenti di preoccupazione. Attualmente sono in corso verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla situazione generale.

Intorno alle 9.30 la terra ha tremato in tutta la Romagna, con scosse ben percepibili nel Ravennate. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9,28. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30. Un terremoto di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Trema la terra, registrate due scosse di terremoto a Reggio Calabria

Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse in pochi minuti. Trema la terra

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

terra trema due violenteCalabria, la terra trema di nuovo: due scosse registrate dall’INGV - 1 registrata nel reggino, la terra trema ancora in Calabria, come ha registrato la Sala Sismica dell’INGV di Roma. reggiotv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.