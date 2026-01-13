Oliver Anderson, vincitore dell'Australian Open Juniores nel 2016, ha conquistato il torneo davanti al pubblico di casa, sconfiggendo giocatori come Tsitsipas, Auger-Aliassime e De Minaur. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da un episodio controverso: è stato coinvolto in un caso di tentativo di truccare partite, suscitando discussioni sulla sua integrità nel mondo del tennis.

Oliver Anderson nel 2016 vinse l’Australian Open junior davanti al pubblico di casa, battendo gente tipo Tsitsipas, Auger-Aliassime e De Minaur. Aveva 17 anni ed era una promessa del tennis mondiale. Il problema è che in cuor suo non era quello che voleva. Il suo sogno era diventare una rockstar. E così si autosabotò: perse apposta un set di un primo turno di in Challenger, per un giro di scommesse. E poi si fece beccare. La sua storia la racconta la racconta la Bbc. “È successo tutto molto velocemente. Mi hanno contattato, ho deciso che era fattibile, lo stavo facendo, poi sono uscito dal campo e mi sono trovato in guai seri” – dice lui stesso alla Bbc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La strana storia di Oliver Anderson, vinse l’Aus Open Juniores, ma si fece beccare a truccare le partite

