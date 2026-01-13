La storia di Sam Heathcote | dopo l'impresa in FA Cup torna a insegnare a scuola i bimbi lo celebrano

Sam Heathcote, difensore del Macclesfield, ha attirato l’attenzione dopo aver contribuito all’eliminazione del Crystal Palace in FA Cup. Dopo questa esperienza nel calcio professionistico, Heathcote è tornato a svolgere il ruolo di insegnante. La comunità scolastica lo celebra come esempio di dedizione e passione, dimostrando come sia possibile conciliare sport e impegno educativo. La sua storia rappresenta un percorso di perseveranza e valori condivisi.

Sam Heathcote è un difensore del Macclesfield, con cui ha eliminato a sorpresa il Crystal Palace in FA Cup. Heathcote gioca con una squadra di dilettanti e di mestiere insegna educazione fisica in una scuola primaria.

