La storia del villaggio alpino che può essere raggiunto solo in funivia

13 gen 2026

Tra le vette delle Alpi si trova un villaggio remoto accessibile esclusivamente tramite funivia. Questa comunità, isolata dal tempo e dalla modernità, conserva tradizioni antiche e un paesaggio incontaminato. La sua storia è legata alla particolarità del suo accesso, che ha preservato un modo di vivere autentico e tranquillo. Una destinazione unica per chi desidera scoprire un angolo di montagna ancora sconosciuto e fuori dai percorsi più battuti.

