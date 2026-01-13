La Stampa Marchi stringe Nostra offerta in arrivo

Il gruppo Nord Est Multimedia, guidato da Enrico Marchi, ha annunciato l’intenzione di consolidare il proprio investimento in La Stampa. Con una nota ufficiale, il gruppo ha precisato le proprie ambizioni future riguardo al quotidiano torinese, evidenziando un interesse a rafforzare la presenza nel settore dell’informazione. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e rinnovamento del giornale.

Si stringe sul futuro del quotidiano torinese La Stampa. Il gruppo Nord Est Multimedia, guidato dal numero uno di Banca Finint Enrico Marchi, ieri ha diffuso una nota per mettere in chiaro le sue ambizioni sul giornale. «A conferma dell'interesse e dell'impegno di tutti i soci, lo scorso 7 gennaio 2026 il consiglio d'amministrazione di Nem ha deliberato all'unanimità di dare seguito formale agli accordi intercorsi con Gedi già nei mesi scorsi. Con questo obiettivo, come da intese, verrà dunque presentata nei prossimi giorni un'offerta non vincolante per l'acquisizione del quotidiano La Stampa». Le trattative per la cessione dei quotidiani La Stampa e La Repubblica dunque proseguono su due binari distinti, dopo che inizialmente sembrava che l'imprenditore greco Theodore Kyriakou a capo del

