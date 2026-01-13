La squadra Under 16 del Centobuchi Bridge si prepara ai prossimi Campionati Europei online. Composta da otto giovani atleti e guidata dal coach Vincenzo Cucco, la squadra sta affrontando le ultime settimane di allenamento. Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha recentemente visitato il gruppo durante una sessione di preparazione, sottolineando l’importanza di questo importante appuntamento internazionale.

Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha fatto visita alla squadra Under 16 del Centobuchi bridge, composta da 8 talentuosi ragazzi e guidata dal coach Vincenzo Cucco, durante una sessione di allenamento in preparazione dei prossimi Campionati Europei che si svolgeranno on line tra poco meno di 2 settimane. Per questi giovanissimi atleti della mente non si tratta della prima esperienza internazionale, ma l’emozione e il prestigio della competizione rendono la sfida sempre nuova e di altissimo profilo. Il Campionato Europeo è il palcoscenico dove tutto il lavoro svolto in allenamento deve concretizzarsi: una competizione dove è imperativo mantenere i nervi saldi, tenere la concentrazione altissima per tutta la durata delle gare e dove il margine di errore è ridotto al minimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La squadra Under 16 della Centobuchi bridge pronta per gli Europei

