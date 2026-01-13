La Spm di Paullo verso la chiusura | Dobbiamo salvaguardare i bilanci

La Spm di Paullo si avvia verso la chiusura, dopo vent’anni di attività. La decisione deriva dalla necessità di tutelare i bilanci comunali, in seguito a significative perdite economiche accumulate negli ultimi cinque anni. La possibile liquidazione rappresenta un momento di riflessione sulla gestione e sul futuro dei servizi pubblici nel territorio.

Vent’anni dopo la sua nascita, e dopo aver accumulato, nell’ultimo quinquennio, importanti perdite economiche, la municipalizzata di Paullo va verso la liquidazione. Si profila la chiusura per la Spm, società partecipata al 100% dal Comune che gestisce, tra l’altro, le mense scolastiche e la piscina di via San Pedrino. La decisione di avviarne la messa in liquidazione è stata ufficializzata e approvata durante l’ultimo consiglio comunale; la procedura riguarderà sia la società "madre", Spm Srl, che la "figlia", Spm Sport. Le attività oggi gestite dalle due aziende torneranno in capo al Comune: in particolare gli impianti sportivi, che non verranno chiusi, bensì riassegnati, tramite gara, a un conduttore esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'Amministrazione di Paullo contesta l'immagine a corredo dell'articolo sulla messa in liquidazione di SPM e SPM Sport e chiede la rettifica - Una nota formale alla redazione il Comune chiarisce che SPM e SPM Sport non chiudono, neanche temporaneamente, ma son messe "solo" in liquidazione: «una scelta tecnica obbligata, conseguente a reitera