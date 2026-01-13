La sofferenza dei cani rinchiusi in gabbie nel fango vale 8mila euro di multa

Il Tribunale di Perugia ha condannato due individui per l’abbandono di cani rinchiusi in gabbie nel fango, stabilendo una multa di 8.000 euro. La sentenza sottolinea l’importanza di tutelare il benessere degli animali e di contrastare comportamenti di maltrattamento. Questa decisione evidenzia l’impegno della giustizia nel proteggere gli animali e nel punire le violazioni delle normative sulla loro tutela.

Il giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia ha condannato due persone accusate per abbandono di animali. La pena, per il reato in concorso, ammonta a 8.000 euro di multa, suddivisi in 3.000 euro per il primo imputato e 5.000 euro per il secondo.I fatti risalgono al dicembre 2022 a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

