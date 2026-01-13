La sfida di Bundesliga del Leverkusen contro l’Amburgo è stata rinviata per problemi meteorologici

La partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Amburgo, prevista recentemente, è stata rinviata a causa di problemi meteorologici. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori, in conformità con le normative vigenti. La data del recupero sarà comunicata appena possibile.

Breaking: La partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Amburgo è stata rinviata a causa delle preoccupazioni relative alle condizioni meteorologiche. La partita al Volksparkstadion avrebbe dovuto svolgersi martedì, ma è stata rinviata, con la nuova data non ancora annunciata. Nel fine settimana sono state annullate anche altre due partite del massimo campionato tedesco a causa delle forti nevicate e del gelo. “L’incontro della Bundesliga?tra HSV e Bayer 04 è stato?annullato a causa di problemi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche al Volksparkstadion”, ha pubblicato il Leverkusen su X. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

