Il Trodica ottiene una vittoria importante contro la Jesina, confermandosi al secondo posto in classifica. La squadra dimostra solidità e capacità di resistere alle sfide, valorizzando il proprio percorso nel campionato. Un risultato che riflette impegno e determinazione, rafforzando la posizione in classifica e confermando la qualità del gruppo. La partita evidenzia la crescita e la maturità della squadra, punto di riferimento nel torneo.

C’è soddisfazione in casa Trodica: per avere battuto la Jesina che ha confermato tutto il suo valore, per il secondo posto in solitaria e per la capacità della squadra di soffrire. "Abbiamo battuto la formazione più in forma del campionato" dice l’allenatore Roberto Buratti. La gara aveva anche preso una brutta piega perché gli ospiti si erano portati in vantaggio. "È stata la prima volta che siamo riusciti a capovolgere il risultato dopo essere andati sotto di una rete, si è visto un Trodica che ha saputo anche soffrire". Il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. "Non siamo riusciti a chiudere la gara, ma non dimentichiamo che davanti avevamo una formazione molto forte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La seconda forza del campionato. "Trodica, un successo di valore contro la Jesina»

Leggi anche: La seconda forza. Il Trodica prende un attaccante: "A Fermignano vittoria voluta»

Leggi anche: Trodica secondo in solitaria. La Jesina si arrende

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eccellenza, i pronostici di giandomenico. Il Chiesanuova può battere in casa il K Sport. Il Trodica farà valere la forza della rosa con la Jesina»; Trodica secondo in solitaria La Jesina si arrende.

Eccellenza, i pronostici di giandomenico. "Il Chiesanuova può battere in casa il K Sport. Il Trodica farà valere la forza della rosa con la Jesina» - La seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è presentata dall’allenatore Luigi Giandomenico. msn.com

Chi vincerà l’Eccellenza? Fermana con scricchiolii, Trodica troppo frenetico e problema Coppa al K-Sport - Domenica riparte il massimo campionato regionale dopo 20 giorni di stop, chi la spunterà a fine aprile? youtvrs.it