La scuola media Mazzocchi apre una sezione STEM | è la prima in provincia di Caserta

La scuola media “Mazzocchi” di Santa Maria Capua Vetere introduce per il prossimo anno scolastico una nuova sezione STEM, la prima in provincia di Caserta. La sezione, composta da 32 ore settimanali, mira a offrire agli studenti un percorso formativo focalizzato su scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, in linea con le esigenze educative attuali. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per approfondire le competenze in ambiti fondamentali per il futuro.

