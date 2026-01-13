La scuola del futuro da 6 milioni di euro realizzata insieme agli studenti

La scuola del futuro a Cesano Maderno, realizzata con un investimento di 6 milioni di euro e sviluppata in collaborazione con gli studenti, rappresenta un intervento di grande rilievo nella riqualificazione dell’istituto Salvo D’Acquisto. Un progetto che mira a creare ambienti innovativi e funzionali, rispondenti alle esigenze educative e alle sfide della scuola moderna.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.