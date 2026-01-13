La Roma chiude per due nuovi attaccanti Telenovela Raspadori | va all' Atalanta
La Roma ha completato l'acquisto di due nuovi attaccanti nel mercato invernale, tra cui Robinio Vaz, che si unisce alla squadra dopo l'accordo con il Marsiglia e gli agenti del calciatore. La notizia arriva in un momento di rinnovamento per i giallorossi, mentre la telenovela Raspadori si conclude con il trasferimento all'Atalanta. La società continua a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.
La Roma consegna il primo rinforzo del mercato invernale a Gian Piero Gasperini. Robinio Vaz è infatti destinato a diventare un nuovo giocatore giallorosso visto che è stato trovato un accordo sia con il Marsiglia che con gli agenti del calciatore. Ricky Massara è volato ieri in Francia per dare la spallata decisiva all'affare, che si concretizza con un trasferimento a titolo definitivo da 22 milioni più 3 di bonus. Il classe 2007 potrebbe già sbarcare in serata nella Capitale, al massimo domani mattina. Poi il consueto iter di visite mediche e firme sul contratto di quattro anni e mezzo. Oltre a Vaz, il ds sta cercando di chiudere per Donyell Malen, attaccante dell'Aston Villa che trova il pieno gradimento di Gasperini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
