La regola d’oro per indossare il cardigan questo inverno

Il cardigan rappresenta un elemento versatile e classico per l’abbigliamento invernale. Che sia lungo o corto, in fibre pregiate come cashmere o mohair, la chiave per uno stile equilibrato risiede nel modo di abbinarlo. Questa guida offre consigli pratici e semplici per scegliere e indossare il cardigan in modo appropriato, valorizzando il proprio look senza eccessi, in linea con le tendenze più raffinate di questa stagione.

C’è un capo che ha un fascino old style tra le tendenze dell’inverno: il cardigan. Lungo o corto, bon ton o over, in cashmere o mohair, il segreto per farlo funzionare oggi è uno solo: abbinarlo nel modo giusto. Che sia micro o oversize, il cardigan sposa la lunguette, coppia d’assi dei look di questi mesi freddi. Midi strutturata, a matita, o morbida e svasata, la gonna è la compagna perfetta del maglione più versatile del guardaroba. Insieme costruiscono una silhouette equilibrata e femminile, dal tocco rétro. La coppia funziona perché gioca sul contrasto: la morbidezza del knitwear incontra la struttura della gonna, e l’effetto è di un’eleganza rilassata. 🔗 Leggi su Amica.it

