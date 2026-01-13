La Regione fa il punto sul terremoto | Decine di verifiche anche su porto e rigassificatore L' attenzione resta alta
La Regione ha effettuato numerosi controlli, tra cui porti e rigassificatori, dopo le recenti scosse di terremoto nella provincia di Ravenna. Le verifiche, avviate già questa mattina, non hanno rilevato danni significativi a edifici e infrastrutture. L’attenzione rimane alta per monitorare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza delle aree interessate.
Dopo le prime verifiche e i controlli partiti già dalla mattinata, non sono emersi danni significativi a edifici e infrastrutture nelle aree colpite dalle due scosse di terremoto con epicentro nella provincia di Ravenna.È quanto emerso nell’incontro, appena terminato, che si è svolto nella sede. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Attivato il Centro operativo comunale, il punto del sindaco Zattini: "Non ci sono criticità, ma l’attenzione resta alta"
Leggi anche: Impronte di tartarughe in fuga da un terremoto di decine di milioni di anni fa: la casuale scoperta fatta sul Conero
Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Terremoto di magnitudo 5 al largo della Calabria; Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 5.1, l'epicentro al largo della costa ionica; Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria avvertita anche a Messina e Catania.
Terremoti in Sicilia nel 2025: l’isola è la zona più sismica d’Italia - La Sicilia si conferma la regione italiana più attiva dal punto di vista sismico. 98zero.com
Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it
Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it
#Beko, incontro questa mattina in Regione Lombardia per fare il punto sul futuro dello stabilimento di #Cassinetta. Il presidente della Provincia di Varese: "Cauto ottimismo alla luce dei numeri e dei progetti presentati dall'azienda". LEGGI QUI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
TOSCANA - Il punto della Regione: “Fine vita, la legge toscana è efficace ed immediatamente applicabile”. Giani e Monni: "Non ci sarà bisogno né di un passaggio in consiglio regionale né di una riscrittura della norma. Il testo rimane coerente". x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.