La Regione fa il punto sul terremoto | Decine di verifiche anche su porto e rigassificatore L' attenzione resta alta

La Regione ha effettuato numerosi controlli, tra cui porti e rigassificatori, dopo le recenti scosse di terremoto nella provincia di Ravenna. Le verifiche, avviate già questa mattina, non hanno rilevato danni significativi a edifici e infrastrutture. L’attenzione rimane alta per monitorare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza delle aree interessate.

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it

#Beko, incontro questa mattina in Regione Lombardia per fare il punto sul futuro dello stabilimento di #Cassinetta. Il presidente della Provincia di Varese: "Cauto ottimismo alla luce dei numeri e dei progetti presentati dall'azienda". LEGGI QUI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

TOSCANA - Il punto della Regione: “Fine vita, la legge toscana è efficace ed immediatamente applicabile”. Giani e Monni: "Non ci sarà bisogno né di un passaggio in consiglio regionale né di una riscrittura della norma. Il testo rimane coerente". x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.