La protesta dei tassisti oggi in sciopero nazionale fino alle 22

Da agi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i tassisti italiani sono in sciopero nazionale dalle 8 alle 22, una misura che interessa l’intero settore. La protesta mira a esprimere le proprie esigenze e a sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche che coinvolgono il comparto del trasporto pubblico locale. Durante questa giornata, i servizi di taxi potrebbero essere limitati o sospesi, influendo sulla mobilità dei cittadini.

AGI - Al via dalle 8 di questa mattina e fino alle 22 di questa sera, lo  sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di  sigle sindacali  che chiedono al  governo  di intervenire per  regolamentare  la disciplina di utilizzo delle  piattaforme di prenotazione online  gestite da gruppi  multinazionali  e chiedono una  legge di riordino del settore. La protesta vede però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non aderiranno allo sciopero. Il presidio a Roma . In diverse città sono in programma dei  presidi  presso la sede delle prefetture. 🔗 Leggi su Agi.it

la protesta dei tassisti oggi in sciopero nazionale fino alle 22

© Agi.it - La protesta dei tassisti, oggi in sciopero nazionale fino alle 22

Leggi anche: Sciopero dei lavoratori ex Ilva: bloccata la statale 106 per Reggio Calabria. Protesta fino alle 7 di domani

Leggi anche: Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oggi sciopero nazionale dei taxi contro il governo e le piattaforme digitali; “No al caporalato tecnologico”. Lo sciopero dei taxi contro il Governo; Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e proteste; Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali.

protesta tassisti oggi scioperoSciopero taxi a Roma oggi 13 gennaio: corteo in centro e disagi per cittadini e turisti - Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con disagi previsti soprattutto nel settore dei trasporti e della scuola. funweek.it

protesta tassisti oggi scioperoOggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali - Dalla Lombardia alla Sicilia, settimana di stop per varie società di tpl (ANSA) ... ansa.it

protesta tassisti oggi scioperoTaxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino - Un serpentone bianco in viaggio dall’aeroporto di Fiumicino fino al Centro della Capitale, clacson impazziti dei pendolari imbottigliati in una giornata di traffico che partendo dallo ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.