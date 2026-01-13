Oggi i tassisti italiani sono in sciopero nazionale dalle 8 alle 22, una misura che interessa l’intero settore. La protesta mira a esprimere le proprie esigenze e a sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche che coinvolgono il comparto del trasporto pubblico locale. Durante questa giornata, i servizi di taxi potrebbero essere limitati o sospesi, influendo sulla mobilità dei cittadini.

AGI - Al via dalle 8 di questa mattina e fino alle 22 di questa sera, lo sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di sigle sindacali che chiedono al governo di intervenire per regolamentare la disciplina di utilizzo delle piattaforme di prenotazione online gestite da gruppi multinazionali e chiedono una legge di riordino del settore. La protesta vede però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non aderiranno allo sciopero. Il presidio a Roma . In diverse città sono in programma dei presidi presso la sede delle prefetture. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La protesta dei tassisti, oggi in sciopero nazionale fino alle 22

Leggi anche: Sciopero dei lavoratori ex Ilva: bloccata la statale 106 per Reggio Calabria. Protesta fino alle 7 di domani

Leggi anche: Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. Oggi sciopero e corteo fino in centro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oggi sciopero nazionale dei taxi contro il governo e le piattaforme digitali; “No al caporalato tecnologico”. Lo sciopero dei taxi contro il Governo; Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e proteste; Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali.

Sciopero taxi a Roma oggi 13 gennaio: corteo in centro e disagi per cittadini e turisti - Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con disagi previsti soprattutto nel settore dei trasporti e della scuola. funweek.it