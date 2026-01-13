La protesta dei tassisti oggi in sciopero nazionale fino alle 22
Oggi i tassisti italiani sono in sciopero nazionale dalle 8 alle 22, una misura che interessa l’intero settore. La protesta mira a esprimere le proprie esigenze e a sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche che coinvolgono il comparto del trasporto pubblico locale. Durante questa giornata, i servizi di taxi potrebbero essere limitati o sospesi, influendo sulla mobilità dei cittadini.
AGI - Al via dalle 8 di questa mattina e fino alle 22 di questa sera, lo sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di sigle sindacali che chiedono al governo di intervenire per regolamentare la disciplina di utilizzo delle piattaforme di prenotazione online gestite da gruppi multinazionali e chiedono una legge di riordino del settore. La protesta vede però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non aderiranno allo sciopero. Il presidio a Roma . In diverse città sono in programma dei presidi presso la sede delle prefetture.
