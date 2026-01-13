La protesta dei tassisti baresi in piazza Libertà | Le multinazionali vogliono appropriarsi del nostro lavoro

I tassisti di Bari sono scesi in piazza Libertà per esprimere il loro disappunto riguardo all’ingresso nel settore di multinazionali private. La protesta nasce dall’idea che queste aziende possano mettere a rischio il lavoro e la tradizione del servizio taxi locale. La manifestazione vuole sottolineare l’importanza di tutelare le realtà italiane e di garantire condizioni di concorrenza eque nel settore dei trasporti.

Sono scesi in piazza Libertà per protestare contro l'ingresso nel settore delle multinazionali private. I tassisti baresi, questa mattina, hanno organizzato un sit-in di fronte al palazzo della Prefettura, per denunciare la mancanza di norme che tutelino la loro attività di 'servizio pubblico'.

Il 13 gennaio la protesta dei tassisti a Bari: sit-in in piazza Libertà - I manifestanti: "Le multinazionali cannibalizzano il servizio pubblico Taxi, calpestando i diritti di chi lavora ogni giorno sulla strada e mettendo a rischio l’utenza attraverso i loro algoritmi" ... baritoday.it

