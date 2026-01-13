La Promessa anticipazioni 14 gennaio | Curro affronta la misteriosa morte del dottore che curò Jana

Domani, nella soap spagnola, si scoprirà che il Dottor Gamarra è scomparso, come confermato da una lettera di Ayala. Questa rivelazione apre nuovi interrogativi sulla misteriosa morte del medico che curò Jana. La puntata si concentrerà sulle conseguenze di questa scoperta e sul ruolo di Curro nella vicenda. Un episodio che approfondisce aspetti nascosti e svela nuovi dettagli sulla trama.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: una lettera sconvolgente di Ayala conferma la scomparsa del Dottor Gamarra. Curro e Pia sospettano un collegamento con la morte di Jana. Dopo essere stata respinta da Don Ricardo, Ana prende le difese di Maria contro Petra.

