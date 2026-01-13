La procura sudcoreana chiede la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk-yeol

Il 13 gennaio, la procura sudcoreana ha richiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk-yeol, imputato di aver tentato di introdurre la legge marziale nel dicembre 2024. La vicenda solleva questioni legali e politiche rilevanti, evidenziando le tensioni tra potere esecutivo e sistema giudiziario in Corea del Sud.

Seul, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon - La procura speciale sudcoreana ha chiesto la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk- lagazzettadelmezzogiorno.it

#Seul La procura speciale sudcoreana ha chiesto la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk-Yeol per la sua fallita dichiarazione di legge marziale nel dicembre del 2024. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.