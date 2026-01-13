La preside domina il prime time Dentro la notizia meglio di Vita in diretta

Da iltempo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 in prima serata la serie La Preside con Luisa Ranieri debuttare con una media di 4.814.000 spettatori pari al 27.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% (By Night: 1.039.000 - 20.4%). Su Rai2, dopo la presentazione (480.000 – 2.2%), Boss in Incognito segna una media di 845.000 spettatori pari al 5.0%. Su Italia1 il film John Wick con Keanu Reeves ha segnato 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 290.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Cash or Trash – La notte dei tesori diverte 279. 🔗 Leggi su Iltempo.it

