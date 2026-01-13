Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 in prima serata la serie La Preside con Luisa Ranieri debuttare con una media di 4.814.000 spettatori pari al 27.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% (By Night: 1.039.000 - 20.4%). Su Rai2, dopo la presentazione (480.000 – 2.2%), Boss in Incognito segna una media di 845.000 spettatori pari al 5.0%. Su Italia1 il film John Wick con Keanu Reeves ha segnato 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 290.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Cash or Trash – La notte dei tesori diverte 279. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La preside domina il prime time. Dentro la notizia meglio di Vita in diretta

