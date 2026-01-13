Autore: Mina Puca LA PRESIDE, LUCE DELLA FICTION SU CAIVANO E’ andata in onda ieri sera su Raiuno la prima puntata della serie con Luisa Ranieri intitolata “La Preside” e ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica dell’Istituto Morano di Caivano, considerata da tutti l’icona del riscatto educativo. Molte sono state le polemiche nate per la celebrazione esclusiva del lavoro della dottoressa Carfora, mettendo in ombra quello silenzioso degli insegnanti, delle associazioni e delle famiglie senza le quali il motore brevettato dalla preside per riportare i ragazzi a scuola non sarebbe mai stato messo in moto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - La preside di Caivano e la sua lotta contro la dispersione scolastica

Leggi anche: Il decreto Caivano non ha messo le manette ai bambini, ma li ha rimandati a scuola: azzerata la dispersione scolastica

Leggi anche: L’ex bidella Giusy pendolare (Napoli-Milano) arrestata per stalking alla dirigente di Caivano, simbolo della dispersione scolastica

